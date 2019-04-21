Петербургские инженеры разработали ракету-антидрон

Ракету будут использовать в тех случаях, когда по беспилотнику нельзя будет открыть огонь. Фото: https://pixabay.com

Ракету будут использовать в тех случаях, когда по беспилотнику нельзя будет открыть огонь. Фото: https://pixabay.com

Ранее разработка была секретным проектом, но на данный момент ее рассекретили. По словам разработчиков, ракета простая и действенная.

Основная задача ракеты — это борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Силу инженерной мысли пришлось включить петербургским инженерам, и они ее создали. Ракета уже прошла ряд проверок. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в противодронной ракете принципиально не используется взрывчатка. Вместо этого ракета-антидрон наводится на цель при помощи специальной системы и идёт на таран. Ракету будут использовать в тех случаях, когда по беспилотнику нельзя будет открыть огонь или уничтожить его при помощи взрыва.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустят беспилотник для контроля уборки наледи и снега на крышах.