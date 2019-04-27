В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге

Приедут на Дворцовую и танки - Т-72 и Т-34. Фото: ЗВО

Приедут на Дворцовую и танки - Т-72 и Т-34. Фото: ЗВО

Всего на Дворцовую площадь 9 мая выведут 110 боевых машин.

Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля. Показ пройдет на аэродроме “Горелово” на ул. Политрука Пасечника в воскресенье 28 апреля.

На показ, а значит и на парад, вывезут 110 боевых машин. Среди них ракетные комплексы “Искандер”, зенитные орудия “С-400”, несколько БМП-3, танки Т-72Б3М и конечно Т-34 — легендарная машина Великой Отечественной войны.

Военные заявляют, что привезут в Петербург несколько боевых пикапов типа УАЗ, бронированные автомобили “Тигр” и “Тайфун” и артиллерию.

Как ранее сообщили в Смольном, в параде на Дворцовой площади Петербурга задействуют около 4 тысяч солдат. С 25 апреля в центре Санкт-Петербурга ввели ограничения на парковку, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.