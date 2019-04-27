Экс-глава Хакасии Алексей Лебедь умер в больнице

СМИ сообщают, что причиной стало внутреннее кровоизлияние.

Алексей Лебедь, бывший руководитель администрации Хакасии, умер от внутреннего кровоизлияния, сообщает ТВК. Политику было 64 года.

Представители Лебедя новость пока не подтвердили. На сайте правительства Хакасии лидер региона уже выразил свои соболезнования.

Председатель правительства Хакасии с 1996 по 2009 год родился в Новочеркасске в 1955 году. Имел военное образование. В 2005 вошел в партию “Единая России”, но через 6 лет ее покинул. В 2011 году он заявил, что его здоровье ухудшилось, и политикой он заниматься больше не будет.

В 2001 году его признали лучшим менеджером страны. На посту главы Хакасии Лебедя сменил Виктор Зимин, который продержался на должности до 2018 года. Сейчас регионом в восточной Сибири управляет Валентин Коновалов.

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