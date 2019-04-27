Скончался руководитель следственного управления СК по Республике Карелия

Юрий Бабойдо ушел из жизни на 58 году жизни.

О скоропостижной кончине главы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия Юрия Бабойдо сообщают в Следственном комитет по Петербургу.

Он ушел из жизни 26 апреля. Причина смерти не уточняется. Как сообщают сотрудники СК по Петербургу, Бабойдо был принципиальным, справедливым и чутким по отношению к людям человеком.

“Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками всей его жизни. Главное следственное управление СК России по Петербургу скорбит о кончине Бабойдо Юрия Михайовича и выражает глубокие соболезнования его родным и друзьям”, — пишут в сообщении.

Отметим, Юрий Бабойдо более 30 лет проработал в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. На должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия он был назначен указом президента РФ 2 мая 2012 года.