Скончался руководитель следственного управления СК по Республике Карелия

Юрий Бабойдо ушел из жизни 26 апреля. Фото:http://spb.sledcom.ru
Юрий Бабойдо ушел из жизни 26 апреля. Фото:http://spb.sledcom.ru

Юрий Бабойдо ушел из жизни на 58 году жизни.

О скоропостижной кончине главы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия Юрия Бабойдо сообщают в Следственном комитет по Петербургу.

Он ушел из жизни 26 апреля. Причина смерти не уточняется. Как сообщают сотрудники СК по Петербургу, Бабойдо был принципиальным, справедливым и чутким по отношению к людям человеком.

“Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками всей его жизни. Главное следственное управление СК России по Петербургу скорбит о кончине Бабойдо Юрия Михайовича и выражает глубокие соболезнования его родным и друзьям”, — пишут в сообщении.

Отметим, Юрий Бабойдо более 30 лет проработал в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. На должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия он был назначен указом президента РФ 2 мая 2012 года.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Республика Карелия ск следственный комитет Юрий Бабойдо
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