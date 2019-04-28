Жильцы ЖК «Шуваловский» обнаружили, что их газон красят

Краска это или жидкий газон предстоит выяснить. Фото: vk.com / ЖК Шуваловский | Дольщики ЛСР

Краска это или жидкий газон предстоит выяснить. Фото: vk.com / ЖК Шуваловский | Дольщики ЛСР

Внимание жильцов жилого комплекса «Шуваловский» привлекли рабочие, которые распыляли неизвестное зеленое вещество на газон во дворе.

ЖК «Шуваловский» находится на Парашютной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Жильцы предположили, что рабочие красят их газоны в зеленый цвет. Это наблюдение вызвало возмущение людей. Сообщение об этом было опубликовано в группе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировал начальник управляющей компании «Комфорт Сервис», которая занимается данным жилым комплексом. Он сообщил, что вещество является не краской, а жидким газоном, который должен будет прорасти в ближайшее время, сообщает «78.ru».

Комитет по благоустройству отреагировал на инцидент и отметил, что в ситуации необходимо разбираться на месте.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Московский десант» помог петербуржцам отмыть улицы города.