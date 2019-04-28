Путин и Медведев посетили храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой посетили прошедшей ночью Пасхальное богослужение.

Этой ночью, с 27 на 28 апреля, первые лица страны побывали на Пасхальном богослужении, которое проходило в храме Христа Спасителя.

Кроме того, на богослужении присутствовал так же мэр Москвы Сергей Собянин и другие известные политики. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ранее в Иерусалиме в храме Гроба Господня был проведен ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. После чего частица от огня была передана в Москву.

Благодатный огонь каждый год сходит в Иерусалиме в предверии Пасхального воскресения. Он возникает в часовне, над пещерой, где согласно преданию был похоронен Иисус Христос.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что митрополит Варсонофий возглавил Пасхальную службу в Казанском соборе.