Пожар в поле Ленобласти местные жители тушили своими силами

В Ленобласти загорелись поля. Фото: скриншот из видео

В Ленобласти загорелись поля. Фото: скриншот из видео

По словам очевидцев, спасатели приехали, но по неизвестной причине не стали помогать в тушении пожара.

Пожар случился сегодня ночью, с 27 на 28 апреля. В поле загорелась сухая трава. Произошел инцидент неподалеку от коттеджного поселка в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Местные жители заметили возгорание, вооружились лопатами и землей и поспешили ликвидировать огонь. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Жители забрасывали огонь землей, пытались сбить его лопатами и ногами. Кроме того, они вызвали пожарные службы. На место происшествия приехало несколько расчетов, но принимать мер они не стали.

Официальной информации на данный момент нет. Причина возгорания остается неизвестной.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в зале продуктового магазина.