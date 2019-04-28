За сутки в Петербурге и ЛО угнали три иномарки

За прошедшую субботу, 27 апреля, неизвестными злоумышленниками было похищено три автомобиля иностранного производства.

В отделение полиции обратился 54-летний мужчина с информацией о том, что во временной период с 19:00 26 апреля до 9:40 27 апреля от дома 4 по Северному проспекту был угнан автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер» 2008 года выпуска.

В 7:28 утра в отделение полиции Всеволожского района подал заявление о пропаже автомобиля 38-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный злоумышленник похитил автомобиль марки «Киа Спортэйдж» 2018 года выпуска в период с 23:00 26 апреля по 7:25 27 апреля. Машина была угнана от дома 1 по улице Ленинградская в Кудрово.

В период с 19:20 26 апреля по 11:25 27 апреля у 36-летней петербурженки угнали автомобиль «Хундай Туксон» 2018 года выпуска. Об этом она сообщила в полицию Всеволожского района. Машина была припаркована у дома 14 по улице Шишканя в городе Всеволожск.

По факту всех трех происшествий были возбуждены уголовные дела, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге полиция ликвидировала группировку, ворующую большегрузы.