Жители Купчино открыли купальный сезон в сомнительном пруду (видео)

Местный морж был замечен в водоеме, который, по словам очевидцев, используют водители грузовых машин для очистки транспортного средства.

К моржам у Петропавловкой крепости уже давно привыкли, а вот к старту купального сезона в небольших водоемах еще привыкнуть сложно. Жители Купчино заметили мужчину в сомнительном пруду. Об этом они сообщили в социальной сети “ВКонтакте” и сняли видео.

“Сезон открыт”, — пишу очевидцы.

Мужчина устроил одиночный заплыв и, кажется, качество воды в водоеме его совершенно не беспокоит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Жильцы ЖК «Шуваловский» обнаружили, что их газон красят.

Видео: https://vk.com/kupchinonews