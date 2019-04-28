В Петербурге психбольной накануне Пасхи «заминировал» храм

38-летний житель Всеволожского района, объявленный в федеральный розыск, сообщил полицейским, что в Петербурге заминирован храм Святого Первоверховного Апостола Петра.

Инцидент произошел в Невском районе Северной столицы на Искровском проспекте около трёх часов дня 27 апреля, сообщают петербургские СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр храма, но ничего подозрительного не обнаружили.

Как стало известно полиции, мужчина, сообщивший о бомбе оказался, находящимся в федеральном розыске пациентом психоневрологического диспансера. Мужчину передали специализированной бригаде медиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Пушкинский районный суд Петербурга озвучил приговор Александра Чернявского, обвиняемого за ложное сообщение о минировании.

Согласно материалам суда, 17 января 2018 злоумышленник, находясь в своей квартире на Колпинском шоссе, сделал несколько звонков в полицию. Мужчина сообщил ложную информацию о том, что 9 мая в Москве на Красной площади случится взрыв.