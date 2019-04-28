В Петербурге прошла акция в защиту Муринского парка

В Калининском районе Петербурге прошла акция-флешмоб «Народный щит Муринского парка».
Жители района собрались в парковой зоне, чтобы обсудить и привлечь внимание общественности к планируемому на территории парка строительству спорткомплекса Нова Арена.
По словам участников мероприятия, ранее им 4 раза подряд отказывали в согласовании митинга в защиту Муринского парка. Официальной причиной отказов являлись в заявленные дни проведения акций назначенные работы по благоустройству территории Калининским садово-парковым хозяйством.
В этот раз более ста активистов вышли на акцию без плакатов и лозунгов. Взявшись за руки, они образовали символичный живой щит.
Встречу посетили депутат Госдумы Владимир Бортко, депутат ЗакСа Михаил Амосов и основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. Также на акции присутствовали несколько сотрудников полиции.
Мероприятие прошло спокойно. Информации о задержанных не поступало.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцы вышли на митинг против срочной службы.