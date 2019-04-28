Пасхальное богослужение в Казанском соборе провели на иврите, немецком, японском языках

Пасхальное богослужение началось на древнегреческом языке. Фото: http://kazansky-spb.ru
Пасхальное богослужение началось на древнегреческом языке. Фото: http://kazansky-spb.ru

В общей сложности в соборе богослужение провели на девяти языках мира.

В Казанском соборе богослужение также звучало на древнегреческом, латинском, английском, французском, мордовском и русском языках. Об этом в митрополии рассказали “Форпосту Северо-Запад”.

Такое разнообразие языков было связано с тем, что проповедь Христова обращена ко всем народам мира, рассказали представители РПЦ.

Пасхальное богослужение началось на древнегреческом языке, а после уже продолжилось на других языках.

Службу посетили около тысячи человек. Перед её началом вокруг собора прошёл крестный ход. Также все присутствующие могли увидеть лампаду с благодатным огнем из Иерусалима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов поздравил петербуржцев с Пасхой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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