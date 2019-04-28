Маршрутка не пережила столкновение с автобусом на КАДе (видео)

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы события. Автобус сильно пострадал в ДТП.

Как пишут водители Петербурга в соцсети “ВКонтакте” “жуткое мясо” произошло на ЗСД днем 28 апреля. Там столкнулись грузовая машина и маршрутное такси. В результате столкновения у маршрутки полностью выбило стекла, задняя часть искорёжена.

ДТП произошло перед съездом на ЗСД. Петербуржцы пишут, что пострадавшие есть и их уже увезли в больницу. Однако пользователи уточняют что маршрутные такси не передвигается с пассажирами на КАДе.

На месте работают сотрудники полиции. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что смертельное ДТП у “Лахта-Центра” попало на видео.

Видео: https://vk.com/spb_today