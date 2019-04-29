Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

В Роструде отметили, что на этой неделе в России будет всего два рабочих дня: понедельник 29 апреля и вторник 30 апреля. Помимо этого, в предпраздничный вторник 30 апреля рабочий день будет сокращен на один час.

Следующая неделя порадует россиян тремя рабочими днями, а выходные дни продлятся с 9 по 12 мая. Такой подарок жители России получили в связи с предстоящими майскими праздниками.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, где отдыхать на майские: лучшие пляжи Петербурга и Ленобласти.

Депутаты Петербурга предложили к летнему сезону оборудовать пляжи бесплатными шезлонгами, скамейками, специальными зонами для принятия солнечных ванн. Сейчас же не каждый пляж города и области благоустроен, но несколько отличных вариантов для майского отдыха есть.