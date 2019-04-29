Троллейбусы, следующие по Пражской улице и проспекту Славы, изменят маршруты 6 мая

В связи с проведением шествия, посвященного празднованию Дня Победы, 6 мая будет закрыто троллейбусное движение по Пражской улице и проспекту Славы. Троллейбусы № 36, 42, 26, 27, 29 изменят свои маршрут, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, с 10:00 до 11:30 при закрытии движения по Пражской улице от улицы Турку до проспекта Славы, троллейбусы будут следовать:

№36: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная»» по Софийской ул., ул. Белы Куна, далее по действующей трассе до к/ст «Ст. м. «Электросила»» №42: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная»» по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., ул. Фучика, Белградской ул., Благодатной ул., Московскому пр. (обратно: по ул. Решетникова, Сызранской ул., Благодатной ул.) до к/ст «Ст. м. «Электросила»»

С 11:00 до 11:50 при закрытии движения по проспекту Славы от Пражской улицы до улицы Бухарестской.

№26: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная»» по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «Ст. м. «Московские Ворота»» №27: от к/ст «р. Оккервиль» по действующей трассе до Софийской ул., далее по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «пл. Конституции» №29: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная» по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «ул. Солдата Корзуна».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в центре Петербурга запретят парковаться в связи с парадом Победы.