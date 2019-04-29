Из Пулково возобновляются полеты в Сеул

Авиакомпания Korean Air возобновила регулярные прямые рейсы между Петербургом и Сеулом.

Перевозчик намерен осуществлять полеты из Пулково с частотой до пяти раз в неделю в течение всего летнего сезона. Рейсы будут выполняться до 24 октября 2019 года, сообщают «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Korean Air – единственная авиакомпания, которая выполняет прямые регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Сеулом. В 2018 году прямой пассажиропоток между двумя городами вырос на 5,3% по сравнению с 2017 годом до 43,2 тыс. человек.

Маршрутная сеть Korean Air насчитывает 124 города в 44 странах мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что вылет сразу трех рейсов задержали в аэропорту Пулково в понедельник, 29 апреля. На два часа позже вылетит рейс F7 9539 авиакомпании «Ай Флай», который следует из Петербурга до Ухани.

Также с задержкой со взлетной полосы поднимется в небо рейс U6 226 авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер держит путь из Петербурга в Екатеринбург.