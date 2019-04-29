“Водоканал” за 3 года переплатил за свет 1,778 млрд рублей

Водоканал расторгает контракт с поставщиком, а компанию проверят правоохранительные органы. Фото: pixabay.com
Водоканал расторгает контракт с поставщиком, а компанию проверят правоохранительные органы. Фото: pixabay.com

По этой причине для жителей Петербурга подняли счета за ЖКХ.

“Водоканал Санкт-Петербурга” переплатил за свет 1 млрд 778 млн рублей, сообщили в Смольном 29 апреля. Компания расторгает договор с электросбытчиками с 1 мая.

Проверка, проведенная в компании Петербурга в апреле, показала, что предприятие “Развитие и инвестиции” рассчитывало элетроэнергию для “Водоканала” с нарушениями. Только за 3 последних года счет превысил должный на 1,779 млрд рублей. Теперь правоохранительные органы Петербурга проверят поставщика ресурсов.

В Смольном заявили, что ГУП “Водоканал” подаст заявление в Арбитражный суд о взыскании денег. Из-за завышенных тарифов на электроэнергию, “Водоканалу Петербурга” пришлось поднять тарифы на ЖКХ.

Оборот предприятия “Водоканал Санкт-Петербурга” составлял 32,5 млрд рублей в год в 2017 году. Число сотрудников превышает 8 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что стал известен масштаб нарушений при строительстве “Беговой” и “Новокрестовской”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" жкх контракт свет тарифы ЖКХ электричество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге и Ленобласти за выходные выявили 28 пьяных водителей
Карпов остается в СКА до конца сезона 2021/2022
Проезд для ветеранов в трамваях и троллейбусах 7, 8 и 9 мая будет бесплатным
К скандалу с финалом «Голос.Дети» привлечен партнер Интерпола
Замдиректора ФСИН России оставили под стражей
Сутормин прокомментировал интерес «Зенита» к себе
Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на майские
На жалобу о тарифах ЖКХ отвечали 1,5 месяца