“Водоканал” за 3 года переплатил за свет 1,778 млрд рублей

Водоканал расторгает контракт с поставщиком, а компанию проверят правоохранительные органы. Фото: pixabay.com

Водоканал расторгает контракт с поставщиком, а компанию проверят правоохранительные органы. Фото: pixabay.com

По этой причине для жителей Петербурга подняли счета за ЖКХ.

“Водоканал Санкт-Петербурга” переплатил за свет 1 млрд 778 млн рублей, сообщили в Смольном 29 апреля. Компания расторгает договор с электросбытчиками с 1 мая.

Проверка, проведенная в компании Петербурга в апреле, показала, что предприятие “Развитие и инвестиции” рассчитывало элетроэнергию для “Водоканала” с нарушениями. Только за 3 последних года счет превысил должный на 1,779 млрд рублей. Теперь правоохранительные органы Петербурга проверят поставщика ресурсов.

В Смольном заявили, что ГУП “Водоканал” подаст заявление в Арбитражный суд о взыскании денег. Из-за завышенных тарифов на электроэнергию, “Водоканалу Петербурга” пришлось поднять тарифы на ЖКХ.

Оборот предприятия “Водоканал Санкт-Петербурга” составлял 32,5 млрд рублей в год в 2017 году. Число сотрудников превышает 8 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что стал известен масштаб нарушений при строительстве “Беговой” и “Новокрестовской”.