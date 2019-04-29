Замдиректора ФСИН России оставили под стражей

Адвокаты Баринова попросили смягчить меру пресечения, но суд Петербурга отказал.

Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля. Срок меры пресечения продлили до 25 мая.

Баринов получил деньги в рамках строительства СИЗО на 4 тысячи мест в Санкт-Петербурге в 2007-2008 году. Размер взятки составлял не менее 44 млн рублей. Обвинение Баринову последний раз предъявляли 25 марта — тогда подсудимый признал вину, передают в пресс-службе судов Петербурга.

Меру пресечения Баринову назвал Смольнинский суд Петербурга. Тогда размер взятки оценивали в 55 млн. Баринов сотрудничал, внес в материалы дела другие эпизоды и новых лиц, и его защита попросила поменять меру пресечения, передают в суде Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что студентам института авиации Петербурга огласили приговор за взятки для поступления.