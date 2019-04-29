Проезд для ветеранов в трамваях и троллейбусах 7, 8 и 9 мая будет бесплатным

В День Победы в Петербурге по Невскому проспекту пройдет колонна "Бессмертного полка" и проедут ветераны на ретро-автомобилях. Фото: pixabay

В День Победы в Петербурге по Невскому проспекту пройдет колонна "Бессмертного полка" и проедут ветераны на ретро-автомобилях. Фото: pixabay

С 7 по 9 мая в честь празднования Дня Победы блокадники и ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться трамваями и троллейбусами. Об этом сообщает ГУП «Горэлектротранс».

Право на бесплатный проезд на трамваях и троллейбусах предоставляется на три праздничных дня всем ветеранам и инвалидам ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, независимо от их гражданства и места жительства.

Для бесплатного проезда при себе необходимо иметь удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда», удостоверения к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверения о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что троллейбусы, следующие по Пражской улице и проспекту Славы, изменят маршруты 6 мая.