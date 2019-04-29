Проезд для ветеранов в трамваях и троллейбусах 7, 8 и 9 мая будет бесплатным

В День Победы в Петербурге по Невскому проспекту пройдет колонна
В День Победы в Петербурге по Невскому проспекту пройдет колонна "Бессмертного полка" и проедут ветераны на ретро-автомобилях. Фото: pixabay

С 7 по 9 мая в честь празднования Дня Победы блокадники и ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться трамваями и троллейбусами. Об этом сообщает ГУП «Горэлектротранс».

Право на бесплатный проезд на трамваях и троллейбусах предоставляется на три праздничных дня всем ветеранам и инвалидам ВОВ, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, независимо от их гражданства и места жительства.

Для бесплатного проезда при себе необходимо иметь удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, или удостоверения к медали «За оборону Ленинграда», удостоверения к знаку «Жителю блокадного Ленинграда», удостоверения о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что троллейбусы, следующие по Пражской улице и проспекту Славы, изменят маршруты 6 мая.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
9 мая день победы транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге и Ленобласти за выходные выявили 28 пьяных водителей
Карпов остается в СКА до конца сезона 2021/2022
Проезд для ветеранов в трамваях и троллейбусах 7, 8 и 9 мая будет бесплатным
К скандалу с финалом «Голос.Дети» привлечен партнер Интерпола
Замдиректора ФСИН России оставили под стражей
Сутормин прокомментировал интерес «Зенита» к себе
Петербург стал самым популярным направлением для путешествий на майские
На жалобу о тарифах ЖКХ отвечали 1,5 месяца