39 ножевых ранений одному и 7 — другому: Петербуржец зверски убил человека, вторая попытка убийства провалилась

Поножовщина произошла два года назад. Фото: https://pixabay.com

Поножовщина произошла два года назад. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник пойман и находится под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в Приморский районный суд Петербурга.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемого в совершении данных преступлений. Об этом сегодня сообщают сотрудники прокуратуры.

Следствие установило, что еще два года назад мужчина после ссоры обвиняемый нанес 7 ударов неустановленным следствием предметом своему собеседнику в грудь и живот. Убить мужчину ему не удалось, поскольку потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

А вот второго собеседника ждала другая участь. Злоумышленник нанес ему 39 ударов в грудь, шею, верхние конечности. В результате чего мужчина скончался на месте преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пьяному водителю, насмерть сбившему пешехода, дали три года условно.