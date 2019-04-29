Экс-главе СЗУ Ростехнадзора продлили арест в Петербурге

Чиновник и его дочь похитили свыше 5,5 млрд рублей. Фото: pixabay.com
Чиновник и его дочь похитили свыше 5,5 млрд рублей. Фото: pixabay.com

Адвокаты изучили лишь 44 тома из 188, составляющих уголовное дело.

Экс-главе СЗУ Ростехнадзора продлили арест, сообщили Gazeta.SPb в объединной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля. Григория Слабикова обвиняют в мошенничестве — уголовное дело составляют 188 томов, а его адвокаты не прочли и четвертой части.

Дочь чиновника Елена Слабикова сейчас сидит под домашним арестом. Обвиняемые и несколько других лиц, согласно данным следствия, украли деньги фондов и членские взносы нескольких организаций. Речь идет о сумме в 5,612 млрд рублей, сообщили в судах Петербурга. Деньги пропадали в течение 8 лет — с конца 2009 по ноябрь 2017 года.

По данным ТАСС, перед арестом ФСБ провели обыски в здании СЗУ Ростехнадзора. Семья владеет куда большим числом недвижимости и прочего имущества, чем им должен позволять задекларированный доход.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что замглаву ФСИН оставили под арестом после ходатайства адвокатов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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