В Московском районе мама на прогулке потеряла своего 4-летнего ребенка

Мальчика обнаружили в этот же день. Фото: https://pixabay.com

Мальчика обнаружили в этот же день. Фото: https://pixabay.com

Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы и сообщила приметы своего сына.

Инцидент произошел во время прогулки в сквере на Алтайской улице в Московском районе Петербурга. Женщина вышла гулять в ребенком днем, на время отвернулась и потеряла его из поля з-рения.

Поняв, что 4-летний сын потерян, женщина обратилась в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Мальчика обнаружили в этот же день у дома 121 на Краснопутиловской улице. Ребенок находился на улице один.

Мальчик был передан матери.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе нашли труп годовалого ребёнка.