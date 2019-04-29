Мужчина доверил свою банковскую карту знакомому, а тот решил сделать ставки на спорт и промотал состояние

Потерпевший обратился к сотрудникам полиции, которые завели дело на «транжиру». Теперь дело рассмотрят в суде.

По версии следствия, обвиняемый сделал ставки на спорт в Вексельном клубе со своей сожительницей. Об этом сообщает прокуратура Петербурга. Ранее доверчивый житель, у которого с карты на спорт сняли 100 тысяч рублей, добровольно отдал свою карту знакомому, но не ожидал, что ее будут использовать именно для этих целей.

Также мужчина сообщил и пин-код карты. Теперь дело рассмотрит Невский районный суд города.

Прокуратура напоминает, что подобную информацию стоит держать при себе и никому не сообщать номер и пин-код карты, и уж тем более не отдавать ее в чужие руки.

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