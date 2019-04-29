Районный суд отказал Резнику в иске к Романову о защите чести и достоинства

Поводом для иска слова Беглова, который он якобы произнес на встрече с ветеранами на Старорусской улице в январе. Фото : http://maximreznik.ru/

Поводом для иска слова Беглова, который он якобы произнес на встрече с ветеранами на Старорусской улице в январе. Фото : http://maximreznik.ru/

Третьим лицом по этому делу выступил действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Невском районном суде Петербурга завершилось очередное слушание по иску депутата Законодательного собрания Петербурга к учредителю СМИ «Мы можем.ру» Василию Романову. Об этом сообщает Объединеная пресс-служба судов Петербурга сегодня.

Парламентарию Петербурга в иске отказали. Третьим лицом в этом деле выступил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Поводом для иска слова Беглова, который он якобы произнес на встрече с ветеранами на Старорусской улице в январе. Помимо этого, резник просил удалить размещённую на вышесказанном сайте информацию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Депутат ЗакСа Резник подал еще один иск против Беглова.