Районный суд отказал Резнику в иске к Романову о защите чести и достоинства

Третьим лицом по этому делу выступил действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.
В Невском районном суде Петербурга завершилось очередное слушание по иску депутата Законодательного собрания Петербурга к учредителю СМИ «Мы можем.ру» Василию Романову. Об этом сообщает Объединеная пресс-служба судов Петербурга сегодня.
Парламентарию Петербурга в иске отказали. Третьим лицом в этом деле выступил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Поводом для иска слова Беглова, который он якобы произнес на встрече с ветеранами на Старорусской улице в январе. Помимо этого, резник просил удалить размещённую на вышесказанном сайте информацию.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Депутат ЗакСа Резник подал еще один иск против Беглова.