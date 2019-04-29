Замглавы Волосово ответит за затянувшуюся реконструкцию в школе

Ее должны были достроить еще летом 2018 года.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Заместителя главы Волосовского района оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он подписал соглашение о продлении срока завершения строительства учебного заведения в поселке Сельцо, говорится в сообщении пресс-службы УФАС Ленинградской области.

Уточняется, что реконструкцией школы на 300 мест занимается компания «Корпорация В». Работы должны были завершить еще год, но подрядчик до сих пор не справился со своими обязательствами.

Антимонопольщики не понимают, почему замглавы Волосово не стал наказывать компанию, а просто согласился продлить сроки сдачи объекта. К слову, сейчас «Корпорация В» обещает успеть к июню 2019 года.

Известно, что это – не первый подобный случай. Недавно за подобный проступок был привлечен к ответственности глава муниципального образования.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что проблемный долгострой в Янино введён в эксплуатацию.