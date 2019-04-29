Нагиев может покинуть «Голос» из-за скандала

Ведущий не хочет, чтобы страдала его репутация.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Ведущий Дмитрий Нагиев рассказал, что его может заставить покинуть музыкальный проект. Он готов уйти только если репутация Первого канала и его собственная «будут ставиться на карту», передает телеканал «360». Нагиев уточнил, что это заставит его задуматься, нужно ли его присутствие в проекте.

Ведущий до этого уверял, что итоги «Голоса. Дети» сейчас пересматриваются. Есть мнение, что дочка певицы Алсу, Микелла Абрамова, победила нечестно. Зрители встретили ее успех с недоверием – они ставят дизлайки под видео с выступлением девочки, а также пишут о том, что она не заслужила главного приза.

Руководитель Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к скандалу с финалом «Голос.Дети» привлечен партнер Интерпола. Возможно, имела место быть накрутка голосов.