Порошенко считает, что все россияне мечтают об украинском гражданстве

Президент Украины не намерен его раздавать кому попало.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Глава Украины Петр Порошенко убежден, что никто из россиян не стал бы отказываться от «святого украинского гражданства». Политик убежден, что не нужно его давать, так как его захотят «все 140 миллионов», передает «Интерфакс» слова Порошенко.

Также президент убежден, что в Украине жить намного лучше, чем в России, поэтому быть гражданином Украины – это быть удостоенным высокой чести.

Напоминаем, что до этого президент России Владимир Путин объявил, что хочет, чтобы украинцы могли проще получать российское гражданство. Владимир Зеленский, который в скором времени займет пост президента Украины, заверил, что тоже готов упростить процедуру получения украинского гражданства для россиян.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Макаревич сравнил Зеленского с чертом из табакерки.