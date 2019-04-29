В Ленобласти фотограф запечатлел птичку из Красной книги

Птичка поджидала фотографа в Тосненском районе. Фото: https://vk.com/id120817496
Птичка поджидала фотографа в Тосненском районе. Фото: https://vk.com/id120817496

Варакушка встречается довольно редко, так как является редкой птицей.

Редким снимком поделился фотограф Вячеслав Заметня на своей странице во «Вконтакте» 28 апреля поздним вечером. Автор отметил, что повстречал варакушку в Тосненском районе. Заметня также уточнил, что на фотографиях – взрослый самец, белозвездная морфа.

Известно, что варакушки внесены в Красную книгу, так как их становится все меньше – они относятся к вымирающему виду.

Напоминаем, что Вячеслав Заметня довольно часто делится в соцсетях снимками птиц, обитающих в тех или иных районах Ленинградской области. Так, например, недавно ему удалось запечатлеть Зимородка, который также внесен в Красную книгу. Красивая птичка сидела на веточке и словно ждала, пока Заметня сделать удачный кадр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области пытаются восстановить популяцию вымирающего вида куропаток.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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