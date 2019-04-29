В Ленобласти фотограф запечатлел птичку из Красной книги

Варакушка встречается довольно редко, так как является редкой птицей.

Редким снимком поделился фотограф Вячеслав Заметня на своей странице во «Вконтакте» 28 апреля поздним вечером. Автор отметил, что повстречал варакушку в Тосненском районе. Заметня также уточнил, что на фотографиях – взрослый самец, белозвездная морфа.

Известно, что варакушки внесены в Красную книгу, так как их становится все меньше – они относятся к вымирающему виду.

Напоминаем, что Вячеслав Заметня довольно часто делится в соцсетях снимками птиц, обитающих в тех или иных районах Ленинградской области. Так, например, недавно ему удалось запечатлеть Зимородка, который также внесен в Красную книгу. Красивая птичка сидела на веточке и словно ждала, пока Заметня сделать удачный кадр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области пытаются восстановить популяцию вымирающего вида куропаток.