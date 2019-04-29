Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург

С какой целью – не уточняется.

Об этом стало известно 29 апреля. О приезде Полины Глен сообщил Daily Mail, ссылаясь на очевидцев, которые якобы встретили девушку на улицу. Затем и сама танцовщица поделились в Instagram-аккаунте фотографией, под которой написала о своем месторасположении. О своих планах она не стала ничего рассказывать.

К слову, у девушки в Петербурге проживает отец. Возможно, она приехала к нему, а, может, у нее есть другие дела.

Напоминаем, что Полине Глен приписывают роман с Джонни Деппом. СМИ уверены, что между танцовщицей и актером сильная любовь, которая в скором времени обернется свадьбой. Некоторые источники уверяют, что они познакомились во время съемок Деппа в Белгороде, другие говорят, что встреча состоялась в Лос-Анжелесе.

Тем временем ни Полина, ни ее близкие никак не комментируют слухи. Есть мнение, что петербурженка подписала договор о неразглашении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.