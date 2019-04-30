Ученые рассказали об опасности отказа от завтрака

Лучше не отказываться от завтра, считают ученые. Фото: Pixabay
Лучше не отказываться от завтра, считают ученые. Фото: Pixabay

Они уверены, что последствия могут быть пугающими.

О вреде отказов от утренних приемов пищи рассказали сотрудники университета Айовы. Они наблюдали за состоянием добровольцев, чтобы выяснить, как наличие или отсутствие завтрака влияет на их здоровье. оказалось, что те, кто предпочитал не есть после пробуждения, в 87% случаев имели проблемы с сердцем.

Также специалисты уверены, что отказ от завтрака приводит к появлению вредных привычек. Если человек не есть утром, то он возмещает этот прием пищи перекусами, чтобы отражается на весе и здоровье.

Ученые заверили, что завтрак положительно влияет на уровень сахара в крови, а также помогает контролировать артериальное давление.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты назвали лучший тип питания на 2019 год. Наиболее оптимальным вариантом является средиземноморский тип питания – людям рекомендуют есть больше фруктов, овощей и рыбы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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