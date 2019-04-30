Караулова рассказала о самом страшном моменте в колонии

Студентка попыталась присоединиться к исламским радикалам в 2015 году.

Варвара Караулова считает самым страшным эпизодом в колонии драку, которую ей довелось наблюдать, рассказала она в МИА “Россия сегодня” 29 апреля. Студентку осудили за попытку примкнуть к исламским радикалам и освободили по УДО 27 апреля.

Девушка вспомнила, что чувствовала в этот момент: не знала, что делать и думала, какой ненужной и необоснованной является драка.

Караулова училась в МГУ на философском факультете и в мае 2015-го улетела в Стамбул, чтобы присоединиться к радикалам. Ее встретили сподвижники запрещенной в России организации, но спецслужбам удалось ее перехватить и отправить в Россию. В 2016-ом ее посадили на 4,5 года.

Сейчас девушка уверена, что совершила ошибку, и считает, что время в колонии стало тяжелым, но важным опытом. О нем она, возможно, расскажет в соцсетях.

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