Первый теплоход из Санкт-Петербурга ждут в Великом Новгороде в этом году

Пилотный рейс из Петербурга в Великий Новгород власти региона рассчитывают организовать уже в этом году. Для полноценной реализации проекта водного туристического сообщения необходимо построить и облагородить новые причалы в Великом Новгороде, Киришах, Волхове и Грузино, сообщает АБН.

На данный момент власти Ленобласти решают технические и организационные вопросы, связанные с запуском водного маршрута.

Первый рейс в Великий Новгород власти региона намерены организовать в конце навигационного периода 2019 года. Однако пробный запуск не означает полноценного открытия нового туристического направления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Тосненский район стал лидером в туризме в Ленобласти. По итогам 2018 года Тосненский район показал высокие результаты в развитии местного туризма, а достопримечательности местности принесли району множество почетных наград.