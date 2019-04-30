Сбросившей своего парня с пятого этажа женщине грозит 15 лет тюрьмы

На скамье подсудимых петербурженка, обвиняемая в убийстве сожителя. Женщина выкинула мужчину из номера гостиницы перед новогодними праздниками.

Пара поссорилась за несколько дней до наступления Нового года. Известно, что убийство было совершено ночью с 27 на 28 декабря 2018 года. Обвиняемая и ее молодой человек сняли номер в гостинице «Ладога», чтобы провести романтический вечер. Однако поссорились. Мужчина стоял у окна, в этот момент его девушка схватила его за ноги и перекинула в окно.

По данному делу сотрудниками прокуратуры Красногвардейского района уже утверждено обвинительное заключение по делу. По сообщению прокуратуры Санкт-Петербурга, обвиняемая уже была судима за преступления против здоровья и жизни человека. По данному эпизоду ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Сожитель обвиняемой, упавший с такой высоты скончался на месте от полученных травм. Уголовное дело в отношении гражданки направлено для рассмотрения в Красногвардейский районный суд.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в угрозе убийством.