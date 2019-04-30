Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России

Ко Дню джаза в социальных сетях был проведен опрос туристов, с целью выяснить, в каком городе России проходят самые интересные джазовые фестивали. Об этом сообщает Tvil.ru.

По результатам исследования, в первую тройку городов с лучшими фестивалями джаза вошли Петербург, где каждое лето проходит «Петроджаз», а также Казань и Воронеж.

Более половины опрошенных проголосовали за Крым и Подмосковье. В Крыму туристов привлекают фестивали джаза в Ялте и Коктебеле. В Подмосковье — джазовые события в Архангельском и Горках Ленинских.

Напомним, что международный День джаза отмечается 30 апреля по инициативе ЮНЕСКО с 2012 года.

Топ-5 городов с самыми интересными джазовыми фестивалями:

Крым (Ялта и Коктебель) Московская область (Архангельское и Горки Ленинское) Санкт-Петербург Казань Воронеж

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал вторым в рейтинге самых театральных городов России.