Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России

Петербург. Фото: Рixabay
Петербург. Фото: Рixabay

Ко Дню джаза в социальных сетях был проведен опрос туристов, с целью выяснить, в каком городе России проходят самые интересные джазовые фестивали. Об этом сообщает Tvil.ru.

По результатам исследования, в первую тройку городов с лучшими фестивалями джаза вошли Петербург, где каждое лето проходит «Петроджаз», а также Казань и Воронеж.

Более половины опрошенных проголосовали за Крым и Подмосковье. В Крыму туристов привлекают фестивали джаза в Ялте и Коктебеле. В Подмосковье — джазовые события в Архангельском и Горках Ленинских.

Напомним, что международный День джаза отмечается 30 апреля по инициативе ЮНЕСКО с 2012 года.

Топ-5 городов с самыми интересными джазовыми фестивалями:

Крым (Ялта и Коктебель)

Московская область (Архангельское и Горки Ленинское)

Санкт-Петербург

Казань

Воронеж

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал вторым в рейтинге самых театральных городов России.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
крым санкт-петербург фестиваль джаза
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шоу по мотивам фильма «Аватар» покажут шоу Cirque du Soleil В Петербурге
На майские праздники в Ленобласти усилят меры по обеспечению правопорядка
Индийские военные опубликовали фото следов снежного человека
Мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avito
В Ленобласти продолжается расследование убийства мужчины в Сертолово
В Петербурге понятие малообеспеченной семьи изменят
Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России
С 1 мая в Петербурге туристам подскажут путь волонтеры на сегвеях