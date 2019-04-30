На майские праздники в Ленобласти усилят меры по обеспечению правопорядка

С 1 по 9 мая охранять безопасность будут около 1 800 сотрудников полиции. Фото: Администрация правительства Ленобласти.

С 1 по 9 мая охранять безопасность будут около 1 800 сотрудников полиции. Фото: Администрация правительства Ленобласти.

На период майских праздников в Ленинградской области будут приняты дополнительные меры по обеспечению правопорядка. Об этом сообщает администрация правительства Ленобласти.

Под усиленный контроль планируют взять места массового скопления жителей и гостей региона. Также в МВД будет проведена корректировка расстановки постов и маршрутов нарядов полиции с учетом мест, времени проведения и количества участников праздничных событий.

К обеспечению безопасности с 1 по 9 мая планируют привлечь около 1 800 сотрудников полиции, добровольных дружинников, около 150 инспекторов ГИБДД и более 80 патрульных автомобилей ДПС.

По предварительным данным, в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Труда и Дню Победы, примут участие около 272 тысячи жителей и гостей области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что проезд для ветеранов в трамваях и троллейбусах 7, 8 и 9 мая будет бесплатным.