Шоу по мотивам фильма «Аватар» покажут шоу Cirque du Soleil В Петербурге

На шоу можно скачать приложение, которое поможет стать его частью. Фото: предоставлено организаторами

На шоу можно скачать приложение, которое поможет стать его частью. Фото: предоставлено организаторами

Петербург ждет яркая постановка, которую Цирк дю Солей создал по мотивам кинокартины Дж. Кэмерона «Аватар».

Выступления под названием «ТОРУК — Первый полет» состоится в Ледовом дворце с 8 по 12 мая. Гостей ждет гастрольное мультимедийное действо, в котором Цирк дю Солей снова изобретает мощные и яркие картины при помощи современных технологий, видео-проекций и т.д. Оживающие огромные марионетки – свирепые икраны, пытающиеся при первом знакомстве убить своего будущего хозяина.

Костюмы для постановки «Торук – Первый полет» изготавливали в ручную. Грим артистов наложен практически на все тело артистов. Также создатели обещают некое специального приложение, скачав которое зритель сможет управлять действием шоу и стать его непосредственной частью.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что волонтеры провели пикет против жестокого обращения с животными у цирка на Фонтанке.