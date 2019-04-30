Дорожники откроют Ладожский мост на период майских праздников

Ладожский мост. Фото: Википедия
Ладожский мост. Фото: Википедия

Дорожники снимают все ограничения движения на Ладожском мосту на трассе Р-21 «Кола» с 1 до 12 мая 2019 года. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Полное снятие ограничений движения на Ладожском мосту через Неву на км 40+162 федеральной автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия будет осуществлено на период предстоящих выходных дней.

Отмечается, что ограничения движения транспорта вводятся по причине демонтажа пришедших в ненормативное состояние деформационных швов (двух металлических, семи – щебеночно-мастичных)

После 12 мая работы на Ладожском мосту будут продолжены.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в апреле на «Коле» Ладожский мост уже разводили несколько раз. Первый раз диагностику проводили 3 апреля, второй – 16-го апреля.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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