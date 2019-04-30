На трассах Ленобласти уничтожают по 20 незаконных съездов в месяц

Дорожники, чтобы не допустить аварий и подтопления трассы, ликвидировали насыпи на трассе «Ропша-Марьионо». А за месяц в регионе находят не один десяток таких съездов.

Дорожные службы Гатчинского ДРСУ уничтожили незаконные насыпи, которые вели к газовой заправочной станции, шиномонтажу, пункту приема металлолома и кафе на трассе «Ропша-Марьино», сообщили Gazeta.SPb в Дорожном комитете Ленинградской области. Теперь эти объекты отделяет от проезжей части канава – насыпи поочередно перерыл тяжелый экскаватор.

Дело в том, объяснил представитель дорожного комитета Ленобласти Филипп Мораев, что примыкания у деревни Узигонты Ломоносовского района были незаконными. Коммерсанты построили их, но не получили нужные для этого технические условия у ГКУ «Ленавтодор». При строительстве насыпей проигнорировали правила дорожного движения. В результате этого, рассказали в дорожном комитете, «жизнь автомобилистов оказалась под угрозой, так как машина при выезде с территории кафе сразу же попадала на полосу встречного движения. Кроме того, из-за засыпки водоотводных канав основание дороги начало подтапливаться водой».

Это нарушение – далеко не первое. Как рассказал Gazeta.SPb Филипп Мораев, на трассах Ленобласти ликвидируют порядка 20 незаконных съездов в месяц. Из-за таких насыпей действительно случаются аварии, отметил он. Кроме того, заметил Филипп Мораев: «Из-за обустройства незаконных съездов в Ленобласти повреждено покрытие десятков трасс».

Возвращаясь к съезду на трассе «Ропша-Марьино», в дорожном комитете уточнили, что нарушители теперь обязаны устранить замечания. Если же они продолжат эксплуатировать незаконные дороги, то дорожники закроют места примыканий металлическим ограждением. Кроме того, нарушитель будет сам оплачивать работы по устранению незаконного съезда. А стоимость работ, отметил Филипп Мораев, начинается от 100 тысяч рублей.

Разрешение, точнее технические условия у «Ленавтодора» на строительство съездов получить не сложно. «Дело в том, что обустройство легального съезда – это время. Проект, согласование и сама стройка» , – объяснил представитель дорожного комитета.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на ремонт 17 трасс в Ленобласти потратят 1,5 млрд рублей