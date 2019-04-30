В Ленобласти ДПС открыли огонь по колесам, задерживая тракториста-лихача

Тракторист. Фото: Рixabay
Тракторист. Фото: Рixabay

Сегодня ночью сотрудникам ДПС в Ленобласти пришлось использовать табельное оружие, чтобы задержать лихача на тракторе. Инцидент случился на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти.

Сотрудники ДПС попытались остановить трактор экскаватор-погрузчик, но его водитель имел свое мнение на требование об остановки транспорта и съехал с трасы на грунтовую дорогу в полях между поселками Аннино и Яльгелево.

Один из полицейских сделал несколько выстрелов по колесам преследуемого транспорта. Только так трактор удалось остановить. Водителем оказался 43-летний мужчина, который был пьян.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что следователи проверят, был ли инспектор ДПС сбит водителем Lexus случайно.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
дпс ленобласть тракторист
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