Митянина рассказала о петербургской семье года

Звания удостоилась семья с 13 детьми.

Итоги конкурса стали известны сегодня, 30 апреля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем Instagram-аккаунте рассказала о победителях конкурса «Семья года». Семья Скрипко воспитала 13 детей, самому старшему из которых уже 34 года, а самом младшему – ими.

На торжественной церемонии присутствовали победители, а также врио губернатора Северной столицы Александр Беглов, который поздравил семейство Скрипко лично. Дети вручили ему картину с видом на любимый город.

Напоминаем, что в Смольном решили помогать многодетным семьям – родителям обещают возмещать расходы на нянь. Средства готовы выплачивать за петербуржцев до того, как малышу исполнится полтора года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что многодетные семьи смогут бесплатно сходить в Ленинградский зоопарк с первого мая.