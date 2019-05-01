Роналду стал владельцем самого дорого автомобиля в мире

Роналдо сможет сесть за руль через два года. Фото: https://twitter.com/LaStampaTV

Роналдо сможет сесть за руль через два года. Фото: https://twitter.com/LaStampaTV

Футболист приобрел машину марки Bugatti.

Об этом стало известно 30 апреля. Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду купил себе автомобиль, считающийся наиболее дорогим во всем мире. Модель, которую приобрел футболист, была презентована совсем недавно во время Женевского автосалона. Черная машина развивает скорость в 420 километров в час.

Любопытно то, что Роналду не сможет пока сесть за руль новенькой Bugatti. Дело в том, что она пока не готова – на ее строительство уйдет как минимум два года.

По разным данным, автомобиль этой марки может стоить более 11 миллионов евро без выплаты налогов. Вместе с ними цена достигает 16 миллионов евро.

Напоминаем, что Криштиану Роналду является одним из самых богатых футболистов мира, так что не удивительно, что он может позволить себе соответствующий автомобиль.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полузащитник «Зенита» сказал, что отказался от мечты поиграть с Роналду в «Ювентусе». Маркизио готов идти к целям вместе с «сине-бело-голубым».