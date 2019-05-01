В центре Петербурга стартует первомайское шествие

Свое движение колонны начнут в 11:00. Фото: TФедерация профсоюзов
Свое движение колонны начнут в 11:00. Фото: TФедерация профсоюзов

В шествии примет участие действующий губернатор города Александр Беглов.

В среду, 1 мая, главным событием по традиции станет первомайское шествие, в котором примут участие 57 тысяч человек. Первомайское шествие стартует в Петербурге в 11:00, но участники начнут собираться в 10:00 около домов №73-78 по Невскому проспекту. Еще одна колонна будет строиться на площади Восстания, а еще одна — вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова.

В шествии также примет участие врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. За ними проследуют чиновники Смольного.

Свое движение колонны начнут в 11:00 — маршрут пройдет по Невскому проспекту. Колонны проследуют одна за другой с разницей в 10 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с 1 мая в Петербурге туристам подскажут путь волонтеры на сегвеях.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
первое мая шествие
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