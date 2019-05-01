ТурСтат: Петербург — лучший город для отдыха на майские праздники

Эксперты ТурСтат составили список городов России, в которых проходят самые интересные фестивали и события для туристов на майские праздники.

В первую десятку городов с лучшими мероприятиями в праздничные майские дни вошли Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сергиев Посад и Ярославль.

Северная столица 4 и 5 мая проведет у себя ежегодный фестиваль ледоколов с участием морских музеев, ледоколов и «танцем» буксиров, а в Москве в эти дни состоится уличный фестиваль «Пасхальный дар».

Казань порадует гостей традиционным Казанским марафоном, а в Екатеринбурге 4 мая пройдет казачий фестиваль «Рубежи веков».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России. По результатам исследования, в первую тройку городов с лучшими фестивалями джаза вошли Петербург, где каждое лето проходит «Петроджаз», а также Казань и Воронеж.