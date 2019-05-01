Семинар Тони Роббинса перенесут из Петербурга в Нур-Султан

Тони Роббинс. Фото: Википедия
Тони Роббинс. Фото: Википедия

Выступление популярного бизнес-тренера из США Тони Роббинса решено перенести из России в Казахстан. Об этом сообщает РБК.

Семинар, который должен был пройти на «Газпром Арене» в Петербурге 4 октября был перенесен в столицу Казахстана Нур-Султан.

По словам ректора бизнес-школы «Синергия» Григория Аветова, большой процент российских жителей «не хотят, чтобы Тони приезжал». Аветов назвал это «культурным различием», а также добавил, что, вероятно, лайф-коучер больше никогда не посетит Россию с обучающими программами.

При этом на мероприятие в Петербурге уже продано 10 тысяч билетов стоимостью от пяти до 320 тысяч рублей, сообщает Фонтанка.Ру.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцев просят воздержаться от фотографий с дикими животными.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
бизнес-тренер семинар Тони Роббинс
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