Семинар Тони Роббинса перенесут из Петербурга в Нур-Султан

Выступление популярного бизнес-тренера из США Тони Роббинса решено перенести из России в Казахстан. Об этом сообщает РБК.

Семинар, который должен был пройти на «Газпром Арене» в Петербурге 4 октября был перенесен в столицу Казахстана Нур-Султан.

По словам ректора бизнес-школы «Синергия» Григория Аветова, большой процент российских жителей «не хотят, чтобы Тони приезжал». Аветов назвал это «культурным различием», а также добавил, что, вероятно, лайф-коучер больше никогда не посетит Россию с обучающими программами.

При этом на мероприятие в Петербурге уже продано 10 тысяч билетов стоимостью от пяти до 320 тысяч рублей, сообщает Фонтанка.Ру.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцев просят воздержаться от фотографий с дикими животными.