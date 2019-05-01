Петербуржцев просят воздержаться от фотографий с дикими животными

В Смольном жителей и гостей Петербурга попросили воздержаться от фотографий с дикими животными на улицах города.

В майские праздники в Петербурге появится большое количество молодых людей, которые предлагают туристам за «небольшое» вознаграждение сфотографироваться с дикими животными и птицами.

О том, что устраивать подобные фотосессии небезопасно, напомнили сотрудники комитета по природопользованию. В ведомстве отметили, что люди должны бережно относиться к животным в не привычной для них среде обитания.

«Дикие звери к принудительному контакту не готовы. Такие встречи не приносят радости ни объектам животного мира, ни людям», отмечают в комитете.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что жители Петербурга запустили флешмоб #мынебудемчай. Агрессивные промоутеры чайного магазина вызывают беспокойство у горожан.