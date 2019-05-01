Во Всеволожске разбился насмерть двухлетний ребенок

Получив травмы не совместимые с жизнью, малыш скончался на месте. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Получив травмы не совместимые с жизнью, малыш скончался на месте. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Следственный Комитет РФ по Ленобласти проводит проверку по факту гибели двухлетнего мальчика, тело которого обнаружили у многоквартирного жилого дома во Всеволожске.

По данным следствия, во вторник, 30 апреля, ребенок вместе со своей матерью находился в квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажного дома. Оставшись без присмотра взрослых, малыш забрался на подоконник и выпал из открытого окна на землю.

Получив травмы не совместимые с жизнью, малыш скончался на месте.

В настоящее время следствием устанавливаются все причины произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Курортном районе ребенок выпал из окна 2 этажа. Инцидент произошел в конце марта в поселке Солнечное в Курортном районе Санкт-Петербурга около 18:00. Семилетний мальчик выпал из окна 2 этажа и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.