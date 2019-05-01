Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Скончалась режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская. Артистка ушла из жизни во вторник, 30 апреля, в возрасте 70 лет. Похороны состоятся 4 мая, сообщает RT.

Наталия Красноярская проработала в Большом театре 43 года.

По словам главы мимического ансамбля Большого театра, без Красноярской ансамбль остался фактически обезглавленным.

Прощание с режиссером состоится 4 мая с 10:00 до 11:30 в атриуме вспомогательного корпуса Большого театра. Похоронят Красноярскую на Перепечинском кладбище около 15:00.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге умер первый ректор Ярославского театрального института Клитин. Известно, что похороны пройдут в Петербурге 30 апреля на Серафимовском кладбище. Клитин скончался 27 апреля в возрасте 92 лет после тяжёлой болезни.