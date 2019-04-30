В Петербурге умер первый ректор Ярославского театрального института Клитин

Сергею Станиславовичу было 92 года. Фото: Российский государственный институт сценических искусств

Сергею Станиславовичу было 92 года. Фото: Российский государственный институт сценических искусств

В Санкт-Петербурге скончался первый ректор Ярославского театрального института Станислав Сергеевич Клитин.

Клитин скончался 27 апреля в возрасте 92 лет после тяжёлой болезни, об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РФ.

Известно, что похороны пройдут в Петербурге 30 апреля на Серафимовском кладбище.

Станислав Клитин — профессор, доктор искусствоведения, академик РАЕН, заслуженный деятель искусств РСФСР. Клитин участвовал в постановке свыше 20 спектаклей, более 20 концертов, около 80 работ с чтецами, артистами разговорного жанра, 36 работ на радио, 15 учебных спектаклей в театральных вузах (всего более 130 работ).

Также Клитин является автором ряда книг, статей, очерков и исследований, посвящённых эстрадному искусству. В 1951-1952 годах трудился главным режиссером Ленинградского областного Малого драматического театра. Станислав Сергеевич был также художественным руководителем отдела Ленинградской филармонии.

Он читал лекции по истории и теории эстрады, оперетты и мюзикла в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

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