В Петербурге умер первый ректор Ярославского театрального института Клитин

В Санкт-Петербурге скончался первый ректор Ярославского театрального института Станислав Сергеевич Клитин.
Клитин скончался 27 апреля в возрасте 92 лет после тяжёлой болезни, об этом сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РФ.
Известно, что похороны пройдут в Петербурге 30 апреля на Серафимовском кладбище.
Станислав Клитин — профессор, доктор искусствоведения, академик РАЕН, заслуженный деятель искусств РСФСР. Клитин участвовал в постановке свыше 20 спектаклей, более 20 концертов, около 80 работ с чтецами, артистами разговорного жанра, 36 работ на радио, 15 учебных спектаклей в театральных вузах (всего более 130 работ).
Также Клитин является автором ряда книг, статей, очерков и исследований, посвящённых эстрадному искусству. В 1951-1952 годах трудился главным режиссером Ленинградского областного Малого драматического театра. Станислав Сергеевич был также художественным руководителем отдела Ленинградской филармонии.
Он читал лекции по истории и теории эстрады, оперетты и мюзикла в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и Санкт-Петербургской академии театрального искусства.
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