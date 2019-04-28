Умер авиаконструктор Ил-76 Генрих Новожилов

Величайший авиаконструктор ушел из жизни в 93 года. Фото: Википедия

Величайший авиаконструктор ушел из жизни в 93 года. Фото: Википедия

В воскресенье скончался почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина Генрих Васильевич Новожилов. Ему было 93 года.

Новожилов — дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114 и легендарного самолета Ил-76, установившего множество мировых рекордов. О его кончине РИА Новости сообщил источник близкий Новожилову.

Точная дата похорон пока не назначена, известно, что они состоятся примерно 2-3 мая. дальнемагистральный Ил-96, установившие множество мировых рекордов. Получая в 2016 году орден «За заслуги перед отечеством» I степени, Новожилов заявил, что «служил, служу и буду служить авиации России». Информацию о смерти Новожилова подтвердил на своей странице в социальной сети бывший гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин.

Также ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажирка затонувшего в Финском заливе катера скончалась в больнице.