Пассажирка затонувшего в Финском заливе катера скончалась в больнице

Под наблюдением врачей в больнице находятся еще пять человек. Сотрудники МЧС также продолжают поиски еще одного человека.

Женщина, которая пострадала при крушении прогулочного катера, сегодня скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников Северо-западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Еще пять человек находятся в больнице под наблюдением врачей. Двоих после оказания медицинской помощи отпустили домой, уточнили в ведомстве.

Напомним, что крушение маломерного судна произошло поздним вечером 27 апреля в акватории Финского залива. Катер потерпел крушение у Канонерского острова. На борту судна находились 9 человек. Судно перевернулось и после спасательной операции из воды достали 8 человек. Спасатели также продолжают поиски еще одного пассажира катера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с тонущего катера в Финском заливе спасли восемь человек.